الشوط الثانى ON LINE مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر كورة ستار KORA LIVE ماتش ريال مدريد...

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يلعب فريق ريال مدريد مباراة الأسبوع الرابع فى الليجا الإسبانى ، ويأمل الميرنجى فى تحقيق الفوز بنتيجة كرضية فى المباراة، كما يسعى لتثبيت خطواته واسترجاع عهده الكبير فى الموسم المتقلب والذى شهد منذ بدايته أقل من 60٪ من قوام الفريق اصابات بث مباشر ريال مدريد وليفانتي كورة ستار ريال مدريد وليفانتييلا شوت بث مباشر كورة لايف بث مباشر ريال مدريد وليفانتيالآن koora live مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتيكورة اون لاين، كورة ستار بث مباشر ريال مدريد وليفانتي الآن كورة لايف ريال مدريد وليفانتي live يلا شوت قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports Max بث مباشر الاسطورة بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي يوتيوب بث مباشر كورة جول. ويحتل الريال المركز الخامس برصيد 5 نقاط، حيث تعادل فى لقائين وحقق الانتصار فى مباراة ولم ينهزم حتى الأن، ويستعد الملكى فى خوض مباراته بالجولة الأولة فى المجموعة الأولى أمام فريق باريس سان جيرمان بدورى أبطال أوروبا.

بداية الشوط الاول

الدقيقة 20 l ريال مدريد 0-0 ليفانتي.

تسديدة رائعة من بنزيما

الدقيقة 25 | ريال مدريد 1-0 ليفانتي.

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بطاقة صفراء على كاسميرو عند الدقيقة 28.

بنزيما ثاني أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف بالدوري الاسباني خلال عام 2019 وسجل 18 هدف بفارق هدفين عن ميسي

كريم بنزيما سجل +2 هدفين خلال اول 30 دقيقة من المباراة على ملعب السانتياغو بيرنابيو بالدوري للمرة الأولى مُنذ عام 2015 م ضد خيتافي

ريال مدريد سجل 3 أهداف خلال الشوط الاول بالدوري الاسباني للمرة الأولى مُنذ مايو 2018 م ضد سيلتا فيغو

بداية الشوط الثاني | ريال مدريد 3-0 ليفانتي.

الدقيقة 65 | ريال مدريد 3-1 ليفانتي

وتبدأ المباراة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفى الساعة الثانية بتوقيت السعودية الدولى، قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports Max بث مباشر، يلا شوت بث مباشر ريال مدريد وليفانتي اليوم مشاهدة كورة ستار ريال مدريد وليفانتي كورة اون لاين يقدم موقع عرب نيوز خدمة متميزة بخصوص مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتيالآن اون لاين يوتيوب، وسنتابع معكم تقديم المتابعة المستمرة والتغطية الكاملة عن ملخص ونتيجة أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم وبالساعة الحادية عشر بالتوقيت الدولى لغرينتش، وتذاع المباراة من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الثالثة على الهواء مباشرة.