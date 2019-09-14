رابط جوال مشاهدة ليفربول ونيوكاسل اليوم | بدون تقطيع كورة بث مباشر ليفربول ضد نيوكاسل الدوري...

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل



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الشوط الأول

النتيجة بعد مرور ربع ساعة من الشوط الاول تقدم ليفربول بهدف أحرزه ويترو فيليمز

مر من أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ونيوكاسل 25 دقيقة واكتساح هجومى لفريق ليفربول بقيادة محمد صلاح والنتيجة حتي الان 1/0 لصالح نيوكاسل

بعد مرور نصف ساعة من الشوط الاول للمباراة النتيجة أصبحت العادل الايجابي 1/1 بين ليفربول ونيوكاسل بعد أن أحرز ساديو مانى التعادل

اقترب الشوط الاول من نهايته واستطاع ساديو ماني احراز الهدف الثاني لفريقه