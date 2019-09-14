شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة: بيراميدز يهدد انتقال كهربا للأهلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت وجهة محمود عبد المنعم كهربا حائرة بعد رحيل اللاعب من الزمالك وتوقيعه لنادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وذلك بعد إعلان اللاعب أنه سينتقل لنادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن النادى البرتغالي لا يعدو سوى خطوة انتقالية فى مشواره الكروي.

وكان كهربا قد غازل جمهور الأهلى قائلاً، "جمهور الأهلى على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين فى ضهرى والخير جاي"، وشبه كهربا جمهور الأهلى بـ"عضلاته"، خاصة بعد دعمه والوقوف بجانبه فى أزمته الأخيرة مع مشجع زملكاوى على موقع "فيس بوك".

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وأكد كهربا أن رحيله عن الزمالك جاء بعد انتهاء مدة تعاقده مع القلعة البيضاء فى 30 يونيو الماضى، موضحاً أنه رفض الاستمرار فى الزمالك لعدم حصوله على كثير من مستحقاته المالية، وأنه لن يحصل عليها، ورغم ذلك لن يلجأ لشكوى الزمالك، مشيرًا إلى أن أزمته كانت بسبب تعرضه للإيذاء من شخصين داخل النادى، لافتًا إلى أن مشكلته لم تكن فى الزمالك بشكل عام.

وظهر تطور جديد فى ملف كهربا أصبح نادي بيراميدز، بمثابة عقبة كبيرة أمام انتقال لاعب الزمالك السابق، لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

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