شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن جينيراسيون فوت منافس الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها بالسنغال.

الزمالك حقق فوزًا كبيرًا على ديكاداها الصومالى بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعتهما مساء السبت ببرج العرب بالإسكندرية، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 / 0 بعد فوزه فى الذهاب بسباعية نظيفة.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن منافس الفارس الأبيض فى الدور التالى..





-كيف تأهل جينيراسيون فوت لدورالـ32؟

تأهل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق اويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد.

- جينيراسيون بطل الدوري السنغالي

شارك فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى هذه النسخة من دورى أبطال أفريقيا بعد حصوله على لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019، برصيد 51 نقطة، حققها من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 12 لقاء والهزيمة فى مواجهة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 18.