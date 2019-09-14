شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن جينيراسيون فوت منافس الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها بالسنغال.
الزمالك حقق فوزًا كبيرًا على ديكاداها الصومالى بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعتهما مساء السبت ببرج العرب بالإسكندرية، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 / 0 بعد فوزه فى الذهاب بسباعية نظيفة.
ويرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن منافس الفارس الأبيض فى الدور التالى..
-كيف تأهل جينيراسيون فوت لدورالـ32؟
تأهل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق اويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد.
- جينيراسيون بطل الدوري السنغالي
شارك فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى هذه النسخة من دورى أبطال أفريقيا بعد حصوله على لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019، برصيد 51 نقطة، حققها من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 12 لقاء والهزيمة فى مواجهة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 18.
تأسس نادى جينيراسيون فوت عام 2000 بالعاصمة السنغالية "داكار"، ويخوض مبارياته على ملعب "ديني بيرام نداو"، الذى يتسع لـ 1000 مشجع فقط.
فى 2014 تمكن الفريق من تحقيق مفاجأة وحصد لقب كأس السنغال وهو يلعب ضمن منافسات دورى الدرجة الثانية، وفى موسم 2015-2016، صعد الفريق إلى دورى الدرجة الأولى وبعدها بموسم واحد فقط تمكن من حصد لقب البطولة للمرة الأولى فى تاريخه.
- مشاركات جينيراسيون الأفريقية
شارك جينيراسيون فوت لأول مرة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية عام 2016، وخرج من الدور التمهيدى، كما شارك فى الكونفدرالية عام 2018.
أما عن مشاركاته فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فشارك الفريق السنغالى بنسخة 2018، ونجح فى إقصاء مصر المقاصة بعدما تعادل الفريقين سلبيًا فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز جينيراسيون فوت بهدفين دون رد، وكان يقود المقاصة فى تلك التوقيت عماد سليمان، إلا أن الفريق السنغالى خرج من دور الـ16 من هذه المباراة ليشارك فى الكونفدرالية ملحق الكونفدرالية من عام 2018.
نجوم جينيراسيون
بدأ السنغالى ساديو مانى، نجم ليفربول الإنجليزى، مسيرته مع نادى جينيراسيون فوت السنغالى، قبل أن يحترف فى الدورى الفرنسى وبالتحديد لفريق ميتز الفرنسى.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 معلومات عن جينيراسيون فوت منافس الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.