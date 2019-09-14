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تعرف على سبب استبعاد بيكيتى سيلفا من مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أسباب استبعاد الغينى بيكيتى سيلفا من المشاركة فى مباراة الدراويش مع أهلى بنى غازى الليبى .

وقال المصدر، بيكيتى سيلفا وصل ليلة المباراة فى الثامنة مساءً، وبالتالى لم يحضر المران الختامى للفريق، فضلا عن شعوره بالإرهاق من طول رحلة السفر، لذا فضل الصربى ميودراج المدير الفنى للدراويش استبعاده من المباراة

وفاز الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى بنتيجة 4 – 2 فى مباراة الذهاب من دور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الابطال .

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ووصلت البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد الجديد لصفوف الإسماعيلى، وأصبح جاهزاً للمشاركة مع الدراويش بشكل رسمى.

وحرص الصربى ميودراج، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، على متابعة مباراة منتخب غينيا مع ساوتومى وبرينسيب لمشاهدة أداء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ليحظى اللاعب بإشادة مدربه الجديد .

وفاز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى “مرحلة المجموعات” بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022.

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