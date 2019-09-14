شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي ترانزيت "مرتين" فى رحلة العودة للقاهرة بعد مواجهة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة الأهلي غينيا الاستوائية فى الحادية عشرة صباح غد، الأحد، بعد خوض مباراة كانو سبورت فى دورى أبطال أفريقيا، ويتخلل رحلة العودة إلى القاهرة التوقف مرتين "ترانزيت"، الأولى فى الكاميرون لمدة ساعة والثانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمدة ساعتين.

ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت الغيني فى السادسة مساء اليوم، السبت بتقوقيت القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة فى الساعات الأولى من فجر الاثنين بعد رحلة تزيد على 12 ساعة.