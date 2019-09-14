شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدرس إقامة معرض صور لنجوم ذئاب الجبل.. ومحمد صلاح فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أن الأغنية التى أصدرها النادى مؤخراً مجرد بداية فى سلسلة تحفيز اللاعبين ورفع درجة الانتماء لقلعة ذئاب الجبل.

وقال عادل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يفكر فى المستقبل فى افتتاح معرض يضم صور النجوم الذين لعبوا فى قلعة ذئاب الجبل، وعلى رأسهم النجم المصرى محمد صلاح، وكذلك بطولات وألقاب المقاولون العرب عبر تاريخه، وسيتم أيضاً تكريم رموز ذئاب الجبل .

وأطلق المقاولون العرب أغنية جديدة لتحفيز اللاعبين حملت عنوان "ذئاب الجبل يا وحوش"، فى إطار حرص إدارة النادى على رفع درجة الانتماء لدى اللاعبين سواء فى الفريق الأول أو قطاعات الناشئين.