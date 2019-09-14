محمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا تحت السن بمجلس إدارة الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز محمد إبراهيم عبد الرحيم بمقعد العضوية تحت السن بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى بالتزكية بعد إغلاق باب الترشح لانتخابات عضو تحت السن بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى ولم يتقدم إلا محمد إبراهيم عبد الرحيم. العضو الجديد بمجلس الاسماعيلى يعمل محاميا وحاصل على درجة الماجستير فى القانون ولاعب كرة قدم سابق ونجل الأستاذ إبراهيم عبد الرحيم المحامى وعضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى السابق وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين.

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