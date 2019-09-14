شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحرز المركز الـ 7 ببطولة العالم لناشئات الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم منتخب ناشئات روسيا للكرة الطائرة المركز الـ7 ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بعد الفوز على بيرو 3/ 0 فى لقاء تحديد المركزين الـ 7 ، 8 باليوم الختامى للبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: ( 25 / 12)، ( 25 / 16 ) ، ( 25 /15 ).

يذكر أن ختام البطولة يقام مساء اليوم بالإسماعيلية، حيث يقتصر على مراسم التتويج فقط وفقا لبوتوكول بطولات العالم بالاتحاد الدولى.

ويتنافس منتخب مصر فى الرابعة عصرا على صالة استاد القاهرة مع نظيره التركى فى لقاء تحديد المركزين الـ 9 و10، ومن المقرر أن يلتقى منتخبا إيطاليا وأمريكا فى النهائى لتحديد البطل على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى تمام السابعة مساءً.



روسيا

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روسيا و بيرو 3