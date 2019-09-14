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الغائبون عن رحلة الأهلي فى غينيا يتدربون بالتتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الأهلي الغائبون عن رحلة غينيا الاستوائية مرانهم اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالنادى.

وشارك فى المران كل من: رامى ربيعة وأحمد حمدى وعمار حمدى، كما أدى سعد سمير ومحمد محمود جلسة فى الجيم ثم استكملا برنامجهما التأهيلى فى التتش، والذى تضمن الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات لتجهيزهما للعودة من جديد للمشاركة فى المران الجماعى.

أما كريم نيدفيد فخاض جلسة فى الجيم، ضمن البرنامج التأهيلي الذى يخضع له للتعافى من جراحة غضروف الركبة التي أجراها فى ألمانيا.

ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت الغيني فى السادسة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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