شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رباعية أهلى بنى غازى.. الإسماعيلى يواجه الساحل السعودى ودياً الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج، على إقامة مباراة ودية لفريقه مع الساحل السعودى فى الرابعة والنصف عصر الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الجونة.
ويبدأ الإسماعيلى استعداداته لمباراة الجونة بالجولة الأولى لمسابقة الدورى غداً، الأحد، بعدما منح الصربى ميودرج المدير الفنى للدراويش لاعبيه راحة من المران اليوم السبت.
الاسماعيلى فاز على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى افتتاح مشوار الدراويش ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال فى اللقاء الذى أقيم أمس الجمعة على استاد الإسماعيلية.
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