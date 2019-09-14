شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا أنجز الأهلى مع الخواجات فى "ضربة البداية" قبل ظهور فايلر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لتسجيل ظهوره الأول فى قيادة المارد الأحمر فنياً خلفاً للأوروجوانى مارتن لاسارتى، مع دقات السادسة مساء اليوم السبت حينما يقود الاهلى لملاقاة كانو سبورت الغينى بذهاب دور الـ 32 لدوري الابطال الأفريقى .

فايلر تحدث مع لاعبيه على مدار الايام الماضية أكثر من مرة كما عقد أكثر من محاضرة معهم للحديث بشأن مباراة اليوم وكلك من أجل "تحفيظ" كل لاعب مهامه خاصة وإنها المباراة الأولى لفايلر مع اللاعبين ومازال المدرب الجديد يستكشف لاعبي الفريق من خلال الجلسات المتتالية معهم بجانب جمع معلومات عنهم من خلال إحصائيات وأرقام حصل عليها من أفراد بالجهاز الفني بجانب أرقام عن مشاركات كل لاعب وإصاباته ولياقته وغيرها من التفاصيل.

وبهذه المناسبة نلقى الضوء على نتائج المدربين الاجانب فى ضربة البداية مع الاهلى بالسنوات السابقة ..

*ديكسى 2000

بدأ الالمانى هانز ديكسى مشواره مع الاهلى بالتعادل مع هارتس أوف أوك الغانى بهدف لكل فريق .

*مانويل جوزيه 2001

بدأ الساحر البرتغالى مانويل جوزيه رحلته مع الاهلى بالفوز على بترو اتلتيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف فى أنجولا .

*بونفرير 2002

خسر الاهلى تحت قيادة الهولندى بونفرير من جان دارك السنغالى بدوري الابطال بهدفين مقابل هدف.

*تونى أوليفيرا 2003

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خسر الاهلى تحت قيادة البرتغالى تونى أوليفيرا من إينوجو رينجرز النيجيري برباعية نظيفة في ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 2002.

*جاريدو 2015

بدأ جاريدو مشواره الأفريقي مع الأهلي بمواجهة الجيش الرواندي خارج الأرض وفاز الأحمر 2-0 أحرزهما عماد متعب ووليد سليمان

*مارتن يول 2016

خاض الهولندي مارتن يول أول مباراة أفريقية مع الأهلي بمواجهة ريكرياتيفو الأنجولي وتعادل سلبيا في لواندا وكانت في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

*باتريس كارتيرون 2018

بدأ الفرنسي مسيرته مع الأهلي بمواجهة تاونشيب البتسواني في الجولة الثالثة من دور المجموعات وفاز ذهابا 3-0.

*مارتن لاسارتي 2019

استهل الأورجواياني مارتن لاسارتي مشواره مع الأحمر في دور المجموعات من دوري الأبطال بمواجهة فيتا كلوب الكونغولي وحقق الفوز بهدفين نظيفين .