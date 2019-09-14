شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يظهرون للمرة الأولى مع الزمالك خارج الديار فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى، المحدد لها الثامنة مساء اليوم السبت فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا على أرض المنافس، ظهور 5 لاعبين فى صفوف الأبيض لأول مرة مع فريقهم خارج الديار، خاصة أنهم من الصفقات الجديدة للفريق.

ويرصد الخليج 365 الـ 5 لاعبين الذين سيظهرون للمرة الأولى فى قائمة الزمالك فى لقاء جينيراسيون فى التقرير التالى:

يظهر محمد عواد، حارس الزمالك الجديد المنضم حديثا هذا الموسم قادما من صفوف الإسماعيلى، للمرة الأولى خارج الديار مع الأبيض للدفاع عن العرين الأبيض على أرض المنافس.

كما يظهر النجم المغربى أشرف بن شرقى مع الأبيض خارج الديار للمرة الأولى، والذى يعد أبرز صفقات الموسم الجديد الذى نجح الزمالك فى ضمه من الهلال السعودى بعد انتهاء إعارته لنادى لانس الفرنسى، لضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية .

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كريم بامبو المنضم حديثا من صفوف الدراويش بناءً على رغبته تعد المرة الأولى التى يظهر فيها فى قائمة الأبيض خارج الديار على أرض السنغال.

كما تشهد قائمة الزمالك أمام جينيراسيون تواجد مصطفى محمد العائد إلى صفوف الزمالك بعد انتهاء فترة إعارته فى صفوف طلائع الجيش.

فيما تضم قائمة الزمالك لمباراة الليلة الحارس محمد صبحى القادم من صفوف بيرتوجت هذا الموسم لتدعيم مركز حراسة المرمى بالقلعة البيضاء.