شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى تحتفل بعيد ميلاد فايلر قبل مواجهة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر بعيد ميلاد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، وكتبت صفحة الأهلى، "عيد ميلاد سعيد لمدربنا فايلر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفحة الأهلى تحتفل بعيد ميلاد فايلر قبل مواجهة كانو سبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.