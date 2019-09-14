البوروندى فيستون عبد الرازق مهاجم إنبى الجديد يجتاز الكشف الطبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز مهاجم منتخب بوروندى فيستون عبد الرازق، المنضم حديثا إلى صفوف فريق إنبى، الكشف الطبى بعد نجاح الفريق البترولى فى ضمه بصفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. وجاء تعاقد إنبى مع فيستون بعد فسخ تعاقده من نادى شبية الجزائر بعد موسم واحد من انضامه فى صفوفه. وشارك فيستون مع منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضيين. Advertisements وسبق لمهاجم المنتخب البوروندى اللعب فى صفوف صن دوانز الجنوب أفريقي وبريميرو دى أوجستو الأنجولي والزوراء العراقى.

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