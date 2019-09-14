شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2014 توج النادى الاهلي بكأس السوبر المحلى للمرة الثالثة على التوالى والسابعة فى تاريخه، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح "5/4" بعد "7" ركلات لكل فريق.

انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفائز بالبطولة، سجل للأهلى محمد نجيب، وباسم على، وسعد الدين سمير، وصبرى رحيل، ومحمد رزق، بعدما أهدر أحمد عبدالظاهر، ووليد سليمان أول ركلتين.

Advertisements

بينما سجل للزمالك كل من محمد عبدالشافى، وخالد قمر، وعمر جابر، وأحمد توفيق، بينما أهدر كل من أحمد سمير، ومحمد كوفى، وإبراهيم صلاح.

كان الإسبانى جاريدو مديراً فنياً للأهلى بينما كان حسام حسن مديراً فنياً للزمالك.