شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل بطولة العالم للاسكواش "CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد غداً، الأحد، المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل البطولتين "‎‎CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020"، و " CIB مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019"، والتى تصنف بالفئة البلاتينية بأحد فنادق القاهرة، وتنطلق البطولتان فى الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019 فى سفح الأهرامات.

وتضم البطولتين أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، مثل على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.

ويبلغ إجمالى مجموع جوائز "CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش "2019-2020 " 430 ألف دولار، أما مجموع جوائز بطولة CIB مصر الدولية المفتوحة لرجال الاسكواش 2019 البلاتينية، 185 ألف دولار.

ويقام المؤتمر بحضور كل من: على فرج المصنف الأول ورنيم الوليلى المصنفة الأولى بالإضافة إلى:

ليى بيتشيل رئيس الاتحاد الدولى لمحترفين الاسكواش

عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش

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أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -البنك التجارى الدولى CIB

حسين أباظة، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB

عمرو منسي، مدير البطولة والمؤسس والرئيس التنفيذى لشركة IEVENTS