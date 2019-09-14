شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى: حلمت بتسجيل هدف ونشكر الجماهير على المساندة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الرحمن مجدى، لاعب الإسماعيلى، أهمية الفوز على أهلى بنى غازى الليبى فى بداية مشوار الأصفر بالبطولة العربية. وسجل عبد الرحمن مجدى هدف الإسماعيلي الرابع فى شباك أهلى بنى غازى الليبى ضمن منافسات البطولة العربية. Advertisements وقال مجدى، فى تصريحات صحفية، “لاعبو الإسماعيلى كانوا رجالاً والجهاز الفنى جديد، والبداية دائمًا تكون مهمة”. وأضاف لاعب الدراويش، "كل مباراة وكل تمريرة تحسب علينا لأننا نلعب فى ناد كبير، ونشكر الجماهير على الدعم ومساندة”. واختتم مجدى تصريحاته قائلا، “أثناء لعبى للركلة الحرة تحدثت مع نفسي عن أنها ستكون هدفًا، وحلمت أمس أنني سأسجل أمام الأهلي”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الإسماعيلى: حلمت بتسجيل هدف ونشكر الجماهير على المساندة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.