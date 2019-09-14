شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص المدرج الأيمن للجالية العربية فى مباراة الاهلي وكانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الاهلي وكانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بغيينا، عن تخصيص المدرج الأيمن للجالية المصرية فى غينيا الاستوائية لحضور المباراة وتشجيع الأهلي.
ومن المقرر أن يحضر مباراة اليوم الجالية المصرية والعربية فى غينيا الاستوائية والعاملون فى شركة المقاولون العرب وبعض العاملين فى مجال التجارة، ويتولى مسئولو شركة المقاولون العرب الترتيبات الخاصة بحضور المباراة وتوزيع التذاكر والانتقال إلى الملعب.
ويحضر المباراة أيضا عدد من الجالية اللبنانية والتونسية المتواجده فى غينيا الاستوائية الذين حرصوا على زيارة بعثة الأهلى في فندق الإقامة، وأكدوا حضورهم المباراة لمؤازرة بطل مصر.
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