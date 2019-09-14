إيهاب جلال: رتوش أخيرة تفصل إعلاني مديراً فنياً للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، اقترابه من تدريب منتخب مصر خلفاً للمكسيكي خافير أجيري.

وقال إيهاب جلال، في تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة المصري وماليندي بالكونفيدرالية الأفريقية "هناك مفاوضات بالفعل مع اتحاد الكرة بشأن تدريب منتخب مصر".

وتابع: "هناك رتوش وتفاصيل بسيطة في المفاوضات، أبرزها الحصول على إذن ادارة المصري".

وأكمل: "النادي المصري صاحب فضل عليّ بعد المولى- عز وجل- مثل باقي الأندية التي عملت فيها من قبل".

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واختتم: "كل تركيزي في الوقت الحالي مع المصري في بدايته الأفريقية بالكونفيدرالية، وهناك أمور بسيطة يتم حسمها مع اتحاد الكرة بشأن تدريب المنتخب".

وفتح سمير حلبية، رئيس نادي المصري، المجال أمام إيهاب جلال لتدريب المنتخب.

وقال حلبية لمصراوي في وقت سابق: "لو هناك نية لتعيين إيهاب جلال، مديرا فنيا لمنتخب مصر يجب إبلاغي خلال الفترة الحالية للبحث عن مدير فني آخر خاصة أن الدوري على مشارف البداية".

وأنهى: "في حالة رحيل إيهاب جلال، نتمنى التعاقد مع حسام البدري؛ لأنه قيمة وقامة كبير وإضافة قوية".

كان شوقي غريب، المدير الفني الحالي للمنتخب الأوليمبي، هو آخر مدير فني وطني تولى تدريب المنتخب، وتمت إقالته فى عام 2014.