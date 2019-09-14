مباشر.. ليفربول 2 - 1 نيوكاسل.. فيرمينو يصنع وماني يُسجل للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ونيوكاسل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في خط هجوم الريدز بجانب كلاً من ساديو ماني وديفوك أوريجي.

وأجرى كلوب تغييران عن تشكيل فريقه في المباراة الماضية أمام بيرنلي، بإدخال كلاً من أوريجي وتشامبرلين بدلاً من روبيرتو فيرمينو وجوردان هيندرسون.

وتشهد مباراة اليوم الظهور الأساسي الأول على أرضية الأنفيلد لأوكسليد تشامبرلين لاعب الريدز منذ مباراة روما بدوري أبطال أوروبا العام الماضي.

وجاء تشكيل ليفربول لمباراة نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - تشامبرلين.

خط الهجوم: ماني - صلاح - أوريجي.

انطلاق الشوط الأول من المباراة:

بعد مرور 6 دقائق تقدم نيوكاسل بهدف نظيف بتسديدة من ويترو فيليمز خارج حدود منطقة الجزاء.

Advertisements

في الدقيقة العاشرة مرت تصويبة تشامبرلين بجوار القائم الأيسر لفريق نيوكاسل.

شهدت الدقائق الخمس الماضي ضغط من فريق ليفربول؛ حيث كادت تباغت عرضية تشامبرلين حارس مرمى نيوكاسل ولكنها سقطت على الشباك من أعلى في الدقيقة 13 وفي الدقيقة 16 حول ساديو مانيه عرضية تشامبرلين برأسه تجاه المرمى ولكنها مرت أعلى عارضة نيوكاسل.

ليفربول يواصل الضغط على نيوكاسل لإدارك التعادل ولكن دون خطوة حتى الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

في الدقيقة 26: استلم محمد صلاح الكرة على يسار الملعب؛ حيث راوغ المدافع قبل أن يُسدد الكرة ضعيفة في قدمه وتخرج لركنية نُفذت وأخرجها لاعبو نيو كاسل.

في الدقيقة 27: روبرتسون يُمرر كرة سحرية من يسار الملعب لماني داخل منطقة الجزاء الذي يصوبها في مرمى نيوكاسل بطريقة رائعة مدركًا التعادل للريدز.

ضغط ليفربول لا يتوقف ولكن توقفت المباراة في الدقيقة 36 بعد سقوط أوريجي دون أن يلمسة أي لاعب داخل منطقة جزاء نيو كاسل قبل أن يستبدله كلوب بفيرمينيو.

الدقيقة 40 شهدت تمريرة حاسمة من البديل فيرمينيو لماني الذي سجل منها الهدف الثاني لفريقه في تقدم أول لليفربول خلال اللقاء.

انتهاء الشوط الأول من عمر المباراة.. انتظروا تغطية لحظة بلحظة للوط الثاني:

انطلاق الشوط الثاني من المباراة بسيطرة من ليفربول وسط ضغط من لاعبي نيو كاسل.

الدقيقة 49 كادت تشهد هدف ثالث لليفربول عن طريق لاعبه فينالدوم الذي استلم الكرة بطريقة رائعة داخلة منطقة الجزاء وأرسلها أعلى عارضة نيوكاسل.