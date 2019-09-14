صلاح يقود ليفربول أمام أمام نيوكاسل.. وتغيران في تشكيل كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته في الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت أمام نظيره نيو كاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وشهد تشكيل ليفربول تغييرين عن مباراته الماضية أمام بيرنلي؛ حيث أشرك كلاً من أوريجي وتشامبرلين بدلاً من روبيرتو فيرمينو وجوردان هيندرسون.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان.

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خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - تشامبرلين.

خط الهجوم: ماني، محمد صلاح، أوريجي.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.