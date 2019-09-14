الشباب والرياضة تختتم المعسكر الأخير ببرنامج "ايدك معانا"

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، المعسكر الخامس والاخير ببرنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالأسكندرية، وتنفذه الوزارة في الفترة بين 8إلى 12سبتمبر، بمشاركة مبادرات محافظات الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية.



وكرمت الوزارة المشاركين بالبرنامج من أصحاب المبادرات المشاركة بالمعسكر تقديرا لمشاركتهم به بمجالات حماية البيئة، الثقافة، الفن، السياحة، التعليم، التشغيل وريادة الأعمال، الثقافة السياسية والاجتماعية، التنمية الرياضية"، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبني أفكار الشباب ودعمها ووضعها في حيز التنفيذ وإعداد كوادر شبابية وأجيال من القادة قادرة على تولي المسئولية الوطنية في كافة المجالات.

وقدم المشاركين من أصحاب المبادرات عروضا عن مبادراتهم

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ومحتواها واهدافها أمام لجنة من الحكام ممثلين من وزارة الشباب والرياضة والأمم المتحدة، وتنقسم المبادرات المشاركة بالبرنامج إلى مبادرات قائمة أي موجودة بالفعل على أرض الواقع، وهم مبادرات ، Banlastic, Dedosya, Edugate Egypt, Icu communication device, Media city, Phoenix, The gate, احتواء، اسكندرية الخضراء، اعرف مدينتك بونبوناية سلوكية، حاجات سوبر فني، سيدات الخير للتنمية، صاحبات الغد، موسسة راقودة للفن، نقطة ومن اول السطر.



إضافة إلى مبادرات غير قائمة مازالت افكار، وهي مبادرات Agrieneur, ابعد عن اللي يضرك، ايكادولي، باب رزق، خمسة لصحتك، قادة 2030،

ليك وعليك، معا لنحيا في بيئة افضل، هنوفرلك.



يذكر أن برنامج "إيدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الاعمال المجتمعية الشباب في مصر، ويبلغ قيمة الدعم المادي لتلك المبادرات سبعة ملايين جنيها، وتقدم للبرنامج عدد ١١٠٠مبادرة على مستوى جميع محافظات مصر.

بالإضافة إلى أن معسكر الاسكندرية هو ألمعسكر الاخير بمعسكرات برنامج دعم المبادرات الشبابية التي بدأت بمعسكر القاهرة بالفترة من (21- 24) يوليو، بمشاركة محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية"، ثم معسكر بورسعيد بالمدينة الشبابية ببورسعيد، خلال الفترة من 4إلى 8 اغسطس الجاري لمحافظات "بورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ودمياط، والسويس"، ثم معسكر الفيوم 21 إلى 25 اغسطس لمبادرات محافظات بالفيوم، لمحافظات" الفيوم، بني سويف، والمنيا، وأسيوط"، ومعسكر الاقصر بالفترة من 1إلى 5 سبتمبر، بمشاركة مبادرات محافظات، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، وسوهاج".