مباراة أهلي جدة والوحدة .. الفرصة الأخيرة للمدربين الكرواتيين

يستعد نادي أهلي جدة لمواجهة الوحدة مساء اليوم، الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثالثة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.

وتعد تلك المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للمدربين الكرواتيين، برانكو ايفانكوفيتش مدرب أهلي جدة وماريو سفيتانوفيتش مدرب الوحدة، بعد النتائج السيئة لهما مع الفريقين.

وتتجه نية إدارة أهلي جدة لإقالة ايفانكوفيتش في حال خسارته في مباراة اليوم، لم يفلح برانكو ايفانكوفيتش في كسب ثقة جماهير اهلي جدة بعد النتائج المخيبة التي حققها في بطولتي

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دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين ليطالب مجلس ادارة النادي بالتخلص من الكرواتي وايجاد البديل المثالي ..وعلى الرغم من فوز أهلى جدة على الاتفاق فلا شك ان فرصة ايفانكوفيتش ستكون الأخيرة أمام الوحدة وفي حال الخسارة سيتم توجيه له الشكر واسناد المهمة لمدرب وطني قبل التعاقد مع أجنبي آخر .

وعلى الجانب الآخر ،يرغب مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر في

إقالة المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، خلال الفترة المقبلة و التعاقد مع مدرب أخر بسبب نتائج الفريق فى بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للأندية الابطال حيث يحتل الوحدة المركز الخامس عشر بدون أي رصيد من النقاط .

ووفقا لتقارير صحفية سعودية فأن إدارة الوحدة تبحث عن سير ذاتية لعدد من المدربين،فى حالة رحيل الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش ، يعد ابرز المرشحين لتدريب الفريق سامي الجابر .

قررت إدارة الوحدة إعطاء سفيتانوفيتش فرصة أخيرة أمام الأهلي اليوم السبت؛ بالجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين؛ وفي حال خسارة الوحدة للمواجهة، فسيتم اللاستغناء عن الكرواتي والتعاقد مع مدرب أخر .