اتحاد الكرة: عقوبة شيكابالا لا تحتاج إلى لائحة.. رأينا ما حدث بأنفسنا

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، لم تكن بحاجة إلى لائحة لتطبيقها، بعدما شاهد أعضاء اللجنة الخماسية ما فعله اللاعب عقب فوز فريقه ببطولة كأس مصر.

قال المصدر لـ "الوفد"، إن اللجنة الخماسية اتفقت على معاقبة اللاعب بعيدًا عن الفيديو المنتشر له، لأنها شاهدت ما حدث، مشيرًا إلى أن هناك رغبة في إرساء مبادئ الالتزام من جانب كل أطراف

المنظومة.

وواصل أن اتحاد الكرة يتجه لتعديل اللائحة بحيث تنص على حقه في معاقبة أي لاعب أو مدرب يتجاوز ويظهر ذلك عبر فيديوهات في مواقع التواصل، عكس ما كان يحدث في السابق بأن تكون العقوبة حال ظهور تجاوز خلال شريط المباراة الأصلي.