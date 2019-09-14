جريزمان يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع لمباراة فالنسيا

يلتقي فريق برشلونة نظيره فالنسيا في الجولة الرابعة من الدورى الإسباني، في المباراة التي سيتقام على معقل البلوجرانا "كامب نو"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بنفس خطة لعبه

وهي 4\3\3، وسوف يعتمد على الفرنسي أنطوان جريزمان كمهاجم وهمي بجانبه كلًا من سيرجيو روبيرتو وكارلوس بيريز، في ظل إصابة ليونيل ميسي ، وبالرغم من وجود لويس سواريز في قائمة المباراة ولكن لن يجازف به من البداية، وسيشهد التشكيل عودة إيفان راكيتيش أساسيًا مرة أخرى، بعد غيابه عن مباراة الفريق السابقة.

وسوف يدخل المدرب الإسباني أرنيستو فالفيردي المباراة كما هو متوقع بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: تير شتيجن.

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خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، دي يونج، راكيتيتش.

خط الهجوم: سيرجيو روبيرتو، جريزمان، كارلوس بيريز.