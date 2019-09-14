تعرف على مدة غياب أحمد موسي عن النصر بعد إصابته

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت، عن المدة التي سيغيبها اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى، عن فريقه النصر السعودي بسبب الإصابة. تعرض موسي للإصابة أثناء مشاركته مع الفريق أمام الفتح فى الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين. مع الفريق أمام الفتح فى الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين. ووفقًا لتقارير الصحيفة فأن أحمد موسي سيغيب لمدة 3 أسابيع بسبب تعرضه للإصابة فى الركبة، ليعود للمشاركة مع النصر فى نهاية الشهر الجاري. لمدة 3 أسابيع بسبب تعرضه للإصابة فى الركبة، ليعود للمشاركة مع النصر فى نهاية الشهر الجاري. من المقرر أن يغيب موسي عن مواجهتي الحزم وأهلى جدة فى الجولتين الرابعة والخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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