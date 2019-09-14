موعد مباراة الهلال و الفيحاء فى الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب جامعة الملك سعود مساء اليوم السبت مباراة الهلال وصيف النسخة الماضية أمام نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين . يدخل الهلال الجولة الثالثة هو يحتل المركز الثانى برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن المتصدر فريق النصر بينما يحتل الفيحاء المركز السابع برصيد أربع نقاط . بفارق نقطة عن المتصدر فريق النصر بينما يحتل الفيحاء المركز السابع برصيد أربع نقاط . موعد مباراة الهلال و الفيحاء : تقام مباراة الهلال و الفيحاء فى تمام الساعة Advertisements السادسة الإ ثلث بتوقيت مصر . السادسة الإ ثلث بتوقيت مصر . الساعة السابعة الإ ثلث بتوقيت المملكة العربية السعودية. الساعة الثامنة الإ ثلث بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة الهلال و الفيحاء : تذاع مباراة الهلال أمام الفيحاء بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " ksa sport 1HD “ بصوت المعلق فارس عوض .

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