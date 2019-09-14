شاهد.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات اتحاد الكرة لقيادة منتخب مصر

تحدث إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل بعد الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا

بدور الـ16، والتي استضافتها مصر.

قال إيهاب جلال: "لا أعلم كيف ستسير الأمور، لكن يظل نادي المصري له فضل كبير علي، بعد

ربنا، والأندية التي عملت معها من قبل".

وأضاف: "هناك بعض الأشخاص تواصلوا معه، وحول مين سيكون متواجد بالجهاز الفني للمنتخب، لكن الأمر يظل متوقف على موافقة النادي المصري، وكله بالاتفاق معهم".

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وتابع: "لكن في الفترة الحالية، تركيزي مع النادي المصري".