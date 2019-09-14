تحدث إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل بعد الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيابدور الـ16، والتي استضافتها مصر.
قال إيهاب جلال: "لا أعلم كيف ستسير الأمور، لكن يظل نادي المصري له فضل كبير علي، بعدربنا، والأندية التي عملت معها من قبل".
وأضاف: "هناك بعض الأشخاص تواصلوا معه، وحول مين سيكون متواجد بالجهاز الفني للمنتخب، لكن الأمر يظل متوقف على موافقة النادي المصري، وكله بالاتفاق معهم".
وتابع: "لكن في الفترة الحالية، تركيزي مع النادي المصري".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات اتحاد الكرة لقيادة منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.