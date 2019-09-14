موعد مباراة أهلى جدة والوحدة فى الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " مواجهة أهلى جدة أمام نظيره فريق الوحدة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين . يدخل أهلى جدة الجولة الثالثة هو يحتل المركز السادس ببرصيد 6 نقاط ، بينما يحتل الوحدة المركز الخامس عشر بدون أي رصيد من النقاط . السادس ببرصيد 6 نقاط ، بينما يحتل الوحدة المركز الخامس عشر بدون أي رصيد من النقاط . موعد مباراة أهلى جدة والوحدة : Advertisements تقام مباراة أهلى جدة أمام نظيره الوحدة فى تمام الساعة 7:35 بتوقيت مصر ، 8:35 بتوقيت المملكة العربية نظيره الوحدة فى تمام الساعة 7:35 بتوقيت مصر ، 8:35 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 9:35 بنوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة أهلى جدة والوحدة : تذاع مباراة أهلى جدة أمام الوحدة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " ksa sport 2HD “ بصوت المعلق سمير اليعقوبي . الوحدة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " ksa sport 2HD “ بصوت المعلق سمير اليعقوبي .

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