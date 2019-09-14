تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بالكونفدرالية

يستضيف نادي بيراميدز المصري نظيره شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام شباب بلوزداد الجزائري

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر -

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أحمد أيمن منصور - رجب بكار - عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - إبراهيم حسن - إسلام عيسى

خط الهجوم: أحمد علي

تأهل بيراميدز إلى هذا الدور بعد فوزه على فريق إيتوال الكونغولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور الـ64 قبل أن يفوز في الإياب بهدف دون رد.

فيما تأهل شباب بلوزداد الجزائرى لهذا الدور عقب تخطي عقبة القطن التشادي بأربعة أهداف دون رد بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى دور الـ 32 للبطولة.