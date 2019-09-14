اونلاين | جوووووول.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر (هدف بنزيما) LIVE

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نجح الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل الهدف الاول لفريقه في شباك ليفانتي، ويقدم لكم موقع "الفجرالرياضي" مشاهدة مباراة ريال مدردي وليفانتي يلا شوت كورة yalla shoot kora يستعد استاد "سانتياجو برنابيو" لاستضافة مباراة ريال مدريد وليفانتي وذلك في مساء اليوم السبت 14 سبتمبر 2019 ، ذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإسباني 2019-20.

يدخل الريال ويسعي نحو استرجاع الثقة في عيون عشاقه مره اخر وذلك بعدما تعادل بهدفين لمثلهما kora live كورة لايف مع ضيفه فياريال في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني في المباراة التي أقيمت بينهم علي ملعب لاسيراميكا ،واحتل الملكي بهذه النتيجة المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني ، حيث خاض ثلاث مباريات حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين.

ويحتل ليفانتي المركز الرابع في ترتيب بطولة الليجا برصيد 6 نقاط كورة اون لاين kora on line يبعده مركز واحد عن المرينجي صاحب المركز الخامس بفارق النقاط ، لعب آخر مبارياته في الدوري ضد فريق بلد الوليد وحققوا الفوز بهدفين دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 3 مباريات مباراة، حقق الفوز في مباراتين،kora star كورة ستار وخسر مباراة وحيدة امام ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد.