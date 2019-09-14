اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الدوري الانجليزي اون لاين بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الدوري الانجليزي اون لاين بدون تقطيع

يهدف ليفربول الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد في الواحدة والنصف ظهر اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

مشاهدة مباراة liverpool vs newcastle بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 اون لاين في الدوري الانجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط .

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز الخامس على التوالي لمواصلة الإنفراد بصدارة ترتيب الدوري الانجليزي قبل السفر إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، فيما يحل ليفربول ضيفاً على تشيلسي يوم 22 سبتمبر بملعب "ستامفورد بريدج"، من منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ويلتقي ليفربول خارج ملعبه مع إم كيه دونز يوم 25 سبتمبر ضمن منافسات الدور الثالث في بطولة كأس الرابطة، قبل أن ينهي مشواره بمواجهة شيفيلد يونايتد خارج ملعبه أيضاً يوم 28 من الشهر ذاته من منافسات الجولة السابعة بمسابقة الدوري الانجليزي.

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مشاهدة مباراة newcastle vs liverpool يونايتد بث مباشر بدون تقطيع



ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الثنائي أليسون ونابي كيتا بسبب الاصابة، في الوقت الذي يعول فيه على ثلاثي الهجوم محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني من أجل تحقيق الفوز.

ويلتقي اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها، مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي، توتنهام مع كريستال بالاس، وولفرهامبتون مع تشيلسي، برايتون مع بيرنلي، شيفيلد يونايتد مع ساوثهامبتون، ونورويتش سيتي مع مانشستر سيتي.

مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر فى الدوري الانجليزي بدون تقطيع