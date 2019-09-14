اونلاين | الان Livestream مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت|مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم كول كورة اون لاين

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مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، ليفربول ضد نيوكاسل liverpool vs neocastle united، يستعد عشاق الكرة في كل مكان لعودة الدوريات الخمس الكبرى بعد انتهاء أسبوع التوقف الدولي، ويأتي الدوري الإنجليزي الممتاز بمجموعة مباريات من العيار الثقيل حيث يلتقي ليفربول والمحترف في صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح مع نيوكاسل يونايتد في مباراة صعبة على أبناء كلوب، ويسعى أبطال أوروبا للفوز من أجل المحافظة على حظوظهم في للفوز بالدوري هذا العام.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات المفتوحة الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد السبت الموافق 14/9/2019 في تمام الساعة 1:30 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأنفيلد.

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وتُنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت 2 Bein Sports بتعليق المتألق خليل البلوشي، كما يمكنكم متابعة جميع مباريات اليوم لحظة بلحظة من هنا، ويسعي صلاح لزيادة عدد أهدافه مع الفريق حيث حصل محمد صلاح على لقب هداف البريمرليج لعامين متتاليين.

محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول

حصل النجم الكبير محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في ليفربول عن شهر أغسطس متفوقاً بذلك على كل من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، كما حصد صلاح جائزة هدف الشهر في ليفربول ليجمع بذلك بين لاعب الشهر وصاحب أفضل هدف في شهر أغسطس وهو أمر قليل الحدوث في البريمرليج.

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل لحظة بلحظة

النجم الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع التألق أمام نيوكاسل في أولى المباريات بعد السبت الممتاز، وتحدٍ جديد يحيط بالريدز في مباراة لن تكون سهلة أمام خصم مثل نيوكاسل.