اونلاين | أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر (HAZARD) هدف ريال مدريد الآن رابط ريال مدريد PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر (HAZARD) هدف ريال مدريد الآن رابط ريال مدريد PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي كورة لايف KORA LIVE، عندما يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو"، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونظيره ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي كورة أونلاين KORA ONLINE

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي كورة أونلاين KORA ONLINE، عندما تنطلق في تمام الحادية عشر صباح اليوم بتوقيت جرينتش، والثانية عشر مساءًا بتوقيت تونس، والواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي كورة ستار KORA STAR

ونقدم لعشاق الساحرة المستديرة القنوات الناقلة لقمة الجولة الرابعة للتمتع بمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي كورة ستار KORA STAR، حيث تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 الناقل الحصري للبطولة، بتعليق المتميز خالد الحدي، كما يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وLaLiga TV Bar الإسبانية، في المباراة التي يديرها تحكيميًا ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي كورة جول KORA GOAL

Advertisements

استهل ريال مدريد مشواره في بطولة الليجا بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي في الجولتين الثانية والثالثة أمام كلاً من بلد الوليد وفياريال بنتيجة 1/1، و2/2 على الترتيب.

بث مباشر Madrid PLUS، وسقط نادي ليفانتي في فخ الخسارة في مستهل مشواره ببطولة الدوري أمام ديبورتيفو ألافيس، بهدف نظيف، وتمكن من استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الثانية على حساب ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، وواصل نتائجه الإيجابية في البطولة بتحقيق الفوز الثاني أمام بلد الوليد بهدفين دون رد، ضمن إطار الجولة الثالثة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي يلا شوت yalla Shoot

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" تغطية حصرية لمباراة ريال مدريد وليفانتي فور انطلاقها في موعدها، حيث يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي عبر يلا شوت yalla Shoot.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي كول كورة COOL KORA

انتهت آخر مباراة جمعت بين ريال مدريد وليفانتي بفوز الميرنجي بهدفين مقابل هدف، وتقدم كريم بنزيما في النتيجة مبكرًا في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يدرك روجر سالفادور التعادل لليفانتي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وخطف الويلزي جاريث بيل هدف الفوز للميرنجي من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 78 من عمر المباراة، مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي كول كورة COOL KORA.