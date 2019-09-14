اونلاين | لينك bein sport مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم full hd

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مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم

يدخل ليفربول مباراته اليوم ضد نيوكاسل في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي بقائمة مكتملة بعد عودة اللاعبين الدوليين إلى ميلوود بدون إصابات جديدة باستثناء أليسون بيكر ونابي كيتا المصابين منذ فترة طويلة..

تحدث يورجن كلوب عن آخر مستجدات إصابتي الحارس البرازيلي ولاعب الوسط الغيني، وقال: "لقد كانت إصابة قوية في الساق، والجيد بالنسبة له ولنا أنه تحسن كثيرًا الآن، ولكن لم يتم إبلاغنا بموعد محدد لعودته للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي. لطالما كنا نستهدف عودته بعد التوقف الدولي، ولكننا لا نعلم بالتحديد متى سيكون جاهزًا للعودة. كما قلت، نحن لا نتعجل عودته ونتمنى أن تسير الأمور على ما يرام في بقية الموسم".

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وأضاف: "نابي بات قريبًا جدًا من العودة للتدرب مع زملائه بصورة طبيعية. أتوقع أن يكون موجودًا في تدريبات الفريق الجماعية بعد عودتنا من إيطاليا الأسبوع القادم". وتابع: "كلاين وبول جلاتزيل لا يزالان بعيدان عن العودة ولكنهما يقطعان خطوات إيجابية كذلك. بالنسبة لباقي أفراد الفريق، فكل شئ على ما يرام في الوقت الحالي".



على الجانب الآخر، سيدخل نيوكاسل مباراة اليوم بقائمة من الغيابات تضم اللاعب شون لونجستاف، والذي تعرض لإصابة في الكاحل أثناء التدريبات، بالإضافة لمات ريتشي (إصابة في الكاحل)، ودوايت جايل (إصابة في الساق)، وألان ساينت-ماكسيمين (إصابة في الفخذ)، ومهاجم ليفربول السابق أندي كارول، و دي أندري يدلن (إصابة في الفخذ)، و فلوريان لوجون (إصابة في الركبة).



من جانبه، تحدث ستيف بروس، المدير الفني لنيوكاسل، لوسائل الإعلام عن مباراة اليوم وقال: "ليفربول لم يتعرضوا لأي هزيمة في آنفيلد في الدوري الإنجليزي منذ عامين ونصف وهم أبطال أوروبا. نتمنى أن لا يكونوا في أفضل حالاتهم اليوم.. لديهم خط هجوم ناري، وإذا أردنا الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، فعلينا أن ندافع أمامهم بشكل جيد".



آخر تشكيل للفريقين

بيرنلي 0-3 ليفربول (31 أغسطس): أدريان، أليكساندر-آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، صلاح، وفيرمينو.

نيوكاسل 1-1 واتفورد (31 أغسطس): دوبرافكا، شار، لاسيليس، داميت، كرافث، فيليمز، هايدن، لونجستاف، ألميرون، أتسو، وجويلنتون.