اونلاين | hihi2 مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم هاي كورة | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم hihi2

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يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا على ليفربول في ملعب آنفيلد معقل الريدز، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستنطلق يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 محرم 1441 هجرياً.
استكمل الريدز سلسة الانتصارات بتحقيقه الفوز الرابع على التوالي والعلامة الكاملة بثلاثية رائعة في مرمى بيرنلي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب تورف مور، وبهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة الثانية عشر وتصدر جدول ترتيب البريمرليج وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة بشعر نقاط، والذي سحق برايتون برباعية دن رد في نفس الجولة.
يدخل نيوكاسل يونايتد هذه المباراة وهو قادم من تعادل أمام فريق واتفورد بهدف لمثله، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، واستهل الماكبيس مشوارهم في البطولة هذا الموسم بخسارة أمام أرسنال بهدف وحيد، ثم في الجولة الثانية تلقوا خسارة من نورويتش سيتي الصاعد حديثًا إلى البريميرليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي الجولة الثالثة عاد بثلاث نقاط ثمينة بفوز مستحق على فريق توتنهام.
الغيابات والتشكيل المتوقع لنادي ليفربول:
سيغيب عن قائمة ليفربول ثلاث لاعبين للإصابة، لاعب خط الوسط نابي كيتا، وناثانييل كلاين وأيضاً أليسون الذي مازال يستكمل العلاج.
التشكيل | 4-3-3
أدريان
آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد
جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون
ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح
الغيابات والتشكيل المتوقع لنادي نيوكاسل:
يعاني نيوكاسل من غياب العديد من لاعبيه، أولهم مهاجم ليفربول السابق أندي كارول، كذلك سيغيب مات ريتشي، ألان سانت ماكسيمين، يدلين، لونجستاف، جايل وليجيوني.
سيبدأ الممدلاب ستيف بروس المباراة ضد الريدز بتشكيل متحفظ في محاولة للحد من خطورة الريدز المتمثلة في الثلاثي الأمامي صلاح وماني وفيرمينو، حيث سيدفع بالخماسي كرافث وشار ولاسكيليس وداميت وويليمس في الدفاع، وأمامهم سيتواجد الرباعي ألميرون وهايدين ولونجستاف وأتسو، وسيقود الهجوم جويلينتون.
التشكيل | 5-4-1
مارتن دوبرافكا
يترو ويليمس - بول داميت - جمال لاسكيليس - فابيان شار - إميل كرافث
كريستيان أتسو - شون لونجستاف - إيزاك هايدين - ميجيل أنخيل ألميرون
جويلينتون
سيدخل المدرب الألماني يورجن كلوب بنفس الطريقة التي يعتمد عليها، وسيعتمد على الحارس البديل أدريان، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، وسيدفع بالثلاثي فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون في خط الوسط، وفي الهجوم ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.