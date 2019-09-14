اونلاين | hihi2 مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم هاي كورة | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم hihi2

يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا على ليفربول في ملعب آنفيلد معقل الريدز، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستنطلق يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 محرم 1441 هجرياً.

استكمل الريدز سلسة الانتصارات بتحقيقه الفوز الرابع على التوالي والعلامة الكاملة بثلاثية رائعة في مرمى بيرنلي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب تورف مور، وبهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة الثانية عشر وتصدر جدول ترتيب البريمرليج وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة بشعر نقاط، والذي سحق برايتون برباعية دن رد في نفس الجولة.

يدخل نيوكاسل يونايتد هذه المباراة وهو قادم من تعادل أمام فريق واتفورد بهدف لمثله، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، واستهل الماكبيس مشوارهم في البطولة هذا الموسم بخسارة أمام أرسنال بهدف وحيد، ثم في الجولة الثانية تلقوا خسارة من نورويتش سيتي الصاعد حديثًا إلى البريميرليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي الجولة الثالثة عاد بثلاث نقاط ثمينة بفوز مستحق على فريق توتنهام.