اونلاين | يلا كورة WON مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر Premier League رابط ماتش ليفروبول اليوم بدون تقطيع KORA ON

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مشاهدة مباراة ليفربول نيوكاسل بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يحل فريق نيوكاسل يونايتد ضيفاً على نظيره ليفربول، على ملعب أنفيلد معقل جماهير الريدز، ظهر غدا السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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من المقرر أن تنطلق أحداث هذه المباراة بين ليفربول ونيوكاسل، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

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وسوف تنقل أحداث المباراة حصريًا مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية، وذلك عبر قناتها المخصصة للدوري الإنجليزي beIN Sports HD2 ، ويعلق على مباراة ليفربول ضد نيوكاسل المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، كما يمكنكم مشاهدة المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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من المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: أدريان، خط الدفاع: روبرتسون ، فان دايك ، ماتيب ، أرنولد، خط الوسط: فابينو ، هندرسون ، فاينالدوم ، محمد صلاح ، ساديو ماني، خط الهجوم: فيرمينو.

بينما يتوقع أن يكون تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام ليفربول كالتالي: دوبرفكا فى حراسة المرمى، وفى الدفاع: يدلين، لاسيليس، كلارك، دوميت، وفى خط الوسط: شيلفى، ديامى، ريتشى، ايوزى بيريز، وفى الهجوم: كينيدى، وخوسيلو.

ويحتل ليفربول المركز الأول في منافسات الدوري برصيد نقاط 12، أما نيوكاسل يونايتد يحتل المركز الـ14 برصيد نقاط 4.

وقاد المصري محمد صلاح ليفربول لتحقيق الفوز على بيرنلي بنتيجة 3-0، فى الجولة السابقة من البريميرليج، وقد سجل أهداف الريدز كلاً من: كريس وود مدافع بيرنلي هدف عكسي فى مرمي فريقه بعد محاولة التصدي لعرضية ألكساندر أرنولد فى الدقيقة 33.