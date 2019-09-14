رياضة | عاجل.. قناة مصرية تعلن بث مباراة الأهلي وكانو سبورت مجاناً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قناة مصرية تعلن بث مباراة الأهلي وكانو سبورت مجاناً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا اليوم على نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، وذلك في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين لحساب ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة هامة للشياطين الحمر في البطولة الإفريقية.

أون سبورت تعلن إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت:

نجح مسئولو قناة أون سبورت بعد محاولات مع الجانب الغيني، في الحصول على حقوق بث المباراة على الهواء مباشرة، وتنقل المباراة مع تغطية مباشرة وحيّة من غينيا بجانب أستوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها، وكانت القناة قد أعلنت بالأمس عن التوصل لاتفاق مع فريق جينيراسيون السنغالي لإذاعة مباراة الزمالك وبطل السنغال في الثامنة مساء اليوم.