رياضة | مدة غياب أحمد موسى تثير القلق داخل النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدة غياب أحمد موسى تثير القلق داخل النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن مدة غياب النجم النيجيري أحمد موسى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن الملاعب.

وأصيب موسى خلال مباراة النصر والفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت التقارير، أن فترة غياب موسى، عن الملاعب تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية حاجته للراحة والتأهيل.

ولن يتمكن موسى من المشاركة في مواجهتي النصر أمام الحزم والأهلي، في الجولتين الرابعة والخامسة، على أن يعود في الأسبوع السادس أمام الفيصلي.

كما تسببت الإصابة في عدم مشاركة النجم النيجيري في مواجهة الشباب، في الأسبوع الثالث، مساء الجمعة، والتي انتهت بالتعادل سلبيًا، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن موسى "27 عاما" بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية أمنيشي لكرة القدم في 2007، وفي السنة التالية تمت إعارته إلى جوث، حيث لعب 18 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف في أول موسمين احترافيين.

وانتقل موسى إلى نادي كانو بيلارس في 2009 على سبيل الإعارة، سجل العديد من الأهداف الحاسمة وأنهى فريقه الدوري بالمركز الثاني.

وانضم موسى إلى نادي في في فينلو الهولندي في صيف عام 2010، ولكن تم إيقاف هذا الانتقال لأنه كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط وبالتالي لا يحق له الانتقال للعب في أوروبا وفقًا لقواعد الفيفا. أصبح مؤهلاً رسميًا للعب في في في في فينلو في 14 أكتوبر 2010 عندما بلغ 18 عامًا.

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في 7 يناير 2012، وقع موسى مع نادي سيسكا موسكو الروسي ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة.

وانتقل موسى إلى ليستر سيتي في 2016 برقم قياسي في تاريخ صفقات النادي بلغ 16.6 مليون جنيه إسترليني.

سجل أول أهدافه مع النادي في مباراة ودية ضد برشلونة في الكأس الدولية للأبطال 2016 والتي انتهت بالخسارة 4–2.

وشارك في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 أغسطس 2016 في مباراة الفوز 2–1 أمام هال سيتي.

وسجل هدفه الأول في الدوري في المباراة التي أنتهت بالفوز 3–1 على كريستال بالاس في 22 أكتوبر 2016.

وفي 30 يناير 2018، عاد موسى إلى سيسكا موسكو على سبيل الإعارة لما تبقى من موسم.

وأعلن نادي النصر السعودي في 2018 عن التوقيع مع موسى لمدة 4 سنوات في صفقة لم يتم الإعلان عن قيمتها.

وكشفت تقارير صحفية أن الصفقة تقدر يحوالي بـ40 مليون يورو (122 مليون ريال سعودي) كأكبر صفقة في تاريخ نادي النصر والدوري السعودي.

