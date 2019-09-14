رياضة | كابوس سواريز وجريزمان في مباراة برشلونة وفالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كابوس سواريز وجريزمان في مباراة برشلونة وفالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف برشلونة نظيره فالنسيا مساء يوم السبت على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مواجهة برشلونة ضد فالنسيا تعد كابوسًا للضيوف لوجود الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان والأوروجوياني لويس سواريز.

وأوضحت أن سواريز نجح في تسجيل 10 أهداف أمام فالنسيا خلال 13 مباراة مع برشلونة بكل البطولات، بواقع 5 أهداف في الليجا و5 في كأس ملك إسبانيا.

وأضافت أن جريزمان مع أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد فريقيه السابقين بمرمى فالنسيا 8 أهداف خلال 15 مباراة بالدوري الإسباني.

وعاد سواريز إلى قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا يوم السبت بعد أن غاب عن آخر مباراتين خاضهما الفريق في الليجا أمام ريال بيتيس وأوساسونا، بسبب تعرضه لإصابة أمام أتلتيك بلباو في الجولة الافتتاحية من المسابقة.

وانضم جريزمان إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية من فريق أتلتيكو مدريد بعقد يمتد لـ5 سنوات مقبلة حتى صيف عام 2024 مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده.

تاريخ برشلونة ضد فالنسيا

ولعب برشلونة أمام فالنسيا 168 مباراة في تاريخ الدوري الإسباني، وحقق النادي الكتالوني الفوز في 82 منها وخسر في 42 لقاء وتعادل في 44.

ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الليجا برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فالنسيا في المركز العاشر بالرصيد نفسه من النقاط.

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حرب برشلونة وريال مدريد تشتعل على نجم إسبانيا

دخل ناديا برشلونة وريال مدريد في صراع جديد قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل مما يؤكد أنهما يخططان للمستقبل مبكرًا

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن رغبة برشلونة وريال مدريد في ضم فابيان رويز نجم فريق نابولي الإيطالي والذي انضم لحسابات منتخب إسبانيا مع المدرب روبرت مورينو.

ولن تقل تكلفة التعاقد مع فابيان رويز عن 60 مليون يورو بأي حال، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً.

ويسعى ريال مدريد لضم فابيان رويز كبديل عن صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل صعوبة الصفقة بينما يرفض نابولي بيع لاعبه البالغ من العمر 23 عامًا بأي شكل.

محاولات برشلونة لضم فابيان رويز

وحاول برشلونة ضم فابيان رويز في 3 مرات سابقة لكن تكمن المشكلة الأكبر في تحقيق مطالب نابولي بدفع أكثر من 60 مليون يورو.

كانت المرة الأولى لبرشلونة لمحاولات فابيان رويز وتكلفة اللاعب فقط 6 ملايين يورو، أي بعشرة أضعاف أقل مما يكلفه الآن، وكان ذلك في صيف 2017 عندما كان يلعب على سبيل الإعارة في نادي إلتشي قادمًا من نادي ريال بيتيس

وعاد فابيان للدفاع عن قميص فريقه ريال بيتيس وكانت تكلفة اللاعب 15 مليون يور، ولكن المدرب سيتيانن أعلن أنه غير قابل للبيع ليجدد بشرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو دفعه نابولي بعد ذلك لتباطؤ برشلونة