رياضة | "أبوزيد" الإسماعيلي في الحمام رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبوزيد" الإسماعيلي في الحمام رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي الحمام في التعاقد مع اللاعب محمود أبو زيد مهاجم الإسماعيلي مواليد 97 في الصفقة الحادية عشر للفريق المطروحي استعدادا للموسم الجديد من القسم الثاني.

جاء التوقيع في حضور عدلي رسلان رئيس النادي وأيمن عامر "أمين الصندوق" وأحمد عاشور المدير الإداري.

وسبق للحمام مؤخراَ ضم كلاً من : محمد فتحي حارس كفر الشيخ، وفرج شوقي حارس فاركو، محمود زناتي مهاجم فريق الشمس، وعبد الرحمن عيد كاستيلو لاعب حرس الحدود، ومحمد العزب لاعب وسط النصر، وإسلام الحريري حارس مرمي مركز شباب الحمام، ومصطفي عفروتو لاعب مصر المقاصة، وشهاب محمد ومحمود أبو جوده ومحمد صلاح ثلاثي الإسماعيلي

ويسعي نادي الحمام للتعاقد مع أكثر من لاعب خلال الفترة القادمة لتكوين فريق للموسم الجديد بعد الإستغناء عن أكثر من لاعب أساسي بالفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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ورحل عن صفوف الحمام بنهاية الموسم الماضي، محمود الحضري الذي إنتقل إلى بني سويف ومؤمن فكري لاعب المنصوره وهشام أحمد لاعب دكرنس كما إنتهت عقود محمود عثمان وحسن علي ومحمد عاطف ومحمد تاحا.

وشهدت القائمة الأولى للحمام قيد يد 10 لاعبين وهم : أحمد الدماطي، وليد إبراهيم ، ضياء مسعود ، محمد حفظي، مهنا منصور ، الدسوقي مسعد ، أحمد سمير الفار، محمد جمال السيسي، يايا كونيه،محمد شعبان.

يذكر أن نادي الحمام بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو بعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي يتكون من: أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ،سيد إبراهيم مدرب ،عادل عبد العزيز مدرب ، علي شمس مدرب أحمال ، عاطف عيد مدرب حراس المرمي ،سيد زهران مديرا للكرة،أحمد عاشور مدير إداري ،هاني زيتونه مسئول معدات ، إبراهيم عبد الله مسئول معدات.

وخلال فترة إعداده خاض الفريق 10مباريات ودية حتي الآن حيث خسر أمام مع أسوان بهدف نظيف ثم فاز على فريق برج العرب بهدف، كما فاز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق مركز شباب الحمام 2/3 وخسر من أبو قير للأسمده 2/4 ومن سيراميكا 1/4 ومن اف سي مصر 1/2 ومن بني سويف 0/3 وتعادل مع مركز شباب الحمام 1/1 وفاركو 2/2.