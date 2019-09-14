رياضة | تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل.. صلاح يقود الهجوم و"فيرمينو" على الدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل.. صلاح يقود الهجوم و"فيرمينو" على الدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل بعد قليل في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وتواجد الفرعون المصري محمد صلاح في خط هجوم الريدز في مباراة اليوم.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون

خط الوسط : فابينهو – فاليندوم - تشامبرلين

خط الهجوم : محمد صلاح – ساديو ماني – أوريجي على حساب فيرمينو

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

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ينقل موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم بث مباشر 14-9-2018 بالجولة الخامسة من الدوري في واحدة من المباريات التي ينتظرها عشاق المصري محمد صلاح محترف فريق ليفربول.

بعد قليل ينقل موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة الخامسة بالبريميرليج في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل اليوم.

تتجه كل أنظار متابعي ومحبي الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم نحو ملعب أنفيلد، حيث موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة الخامسة من البريميرليج، والذي يعود من جديد إلى عشاقه ومحبي حول العالم، بعد نهاية فترة التوقف الدولي والتي بدأت في 5 سبتمبر الماضي، وإستمرت حتى نهاية الأسبوع الماضي.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم السبت، وذلك بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدخل يورجن كلوب الجولة الخامسة هذا الموسم، وهو يعرف جيدًا ما يعنيه موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل بالنسبة لفريقه، حيث أن الفوز والإنتصار يعني الإستمرار في صدارة البطولة، مهما كانت نتائج الفرق المنافسة، في حين أي تعثر بالنسبة للريدز، يعني أن مانشستر سيتي سيكون أمام فرصة ذهبية لإنتزاع المركز الأول مع نهاية الأسبوع الخامس.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي، أن مباراة ليفربول ونيوكاسل سوف تكون منقولة عبر قناة BEIN SPORTS HD2، وذلك برفقة إستوديو تحليل خاص لمتابعة كل أحداث المباراة المرتقبة بين الريدز والماكبايس، وكذلك باقي مباريات يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يشهد كذلك مباريات مانشستر يونايتد وليستر سيتي، وكذلك مباراة مان سيتي مع نوريتش.