رياضة | الأهلي بزيه التقليدي أمام كانو سبورت

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يخوض الفريق الأول للنادي الأهلي مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم بزيه التقليدي " القميص الأحمر والشورت الأبيض" بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم صباح اليوم بقاعة المؤتمرات فى استاد مالابو الذى تقام عليه المباراة .

حضر الاجتماع ممثلا للنادي الأهلي كل من سمير عدلى مدير العلاقات الخارجية وماهر عبد العزيز المدير الإدارى للفريق والكاميرونى اليم كوناتى ابو بكر مراقب المباراة ومندوب نادى كانو سبورت بالإضافة للحكم الرابع ممثلا لطاقم التحكيم الذي وصل في ساعه مبكرة من صباح اليوم السبت ولم يستطع المشاركة في الاجتماع الفني.

وخلال الاجتماع اتفق مسئولو الفريقين علي ارتداء الأهلى لزيه المعتاد وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض فيما يرتدى فريق كانو سبورت القميص الاسود والشورت الأبيض ،بالإضافة إلى تحديد موعد وصول الفريقين إلى الملعب قبل المباراة بـ90 دقيقة مع التنبيه على ضرورة الالتزام بتعليمات الحكام .

كما تم الاتفاق على تخصيص المدرج الأيمن للجالية المصرية في غينيا الاستوائية ،لحضور المباراة وتشجيع الأهلي.

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ويلتقى الأهلى وكانو سبورت في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال٣٢ لدوري ابطال إفريقيا.

الجالية المصرية في غينيا تؤازر الأهلي أمام كانو سبورت

تحضر الجالية المصرية والعربية في غينيا الاستوائية وعلى رأسها العاملون في شركة المقاولون العرب وبعض العاملين في مجال التجارة مباراة الأهلى أمام كانو سبورت المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم علي استاد مالابو .

ويتولى مسئولو شركة المقاولون العرب بقيادة المهندس علاء عامر مدير الفرع وسيد ادم المدير المالى والمهندس أحمد حسن الإشراف على الترتيبات الخاصة بحضور المباراة وتوزيع التذاكر والانتقال إلى الملعب .

ويحضر المباراة أيضا عدد من الجالية اللبنانية والتونسية المتواجده في غينيا الاستوائية الذين حرصوا على زيارة بعثة الاهلى في فندق الإقامة وأكدوا حضورهم المباراة لمؤازرة الأهلي.