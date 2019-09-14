رياضة | الأهلي: هدفنا الفوز وملعب كانو سبورت.. جيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: هدفنا الفوز وملعب كانو سبورت.. جيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غينيا الاستوائية أن جميع الأمور الخاصة بالفريق تسير بشكل جيد بفضل الجهود التي يبذلها السفير حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا، بالإضافة إلى التعاون الكامل من مسئولي شركة المقاولون العرب في مالابو.

وأوضح قنديل ثقته في قدرة لاعبى الأهلي على تحقيق الفوز أمام كانو سبورت مساء اليوم ، لتسهيل مهمة الفريق في لقاء العودة بالقاهرة وحسم التأهل إلي دوري المجموعات.

وأشاد قنديل بالتنظيم والانطباط الذي تسير عليه البعثة منذ وصولها غينيا الاستوائية مؤكدا أن هذا الأمر ليس غريبا على الأهلي ولاعبيه ؛ لأن كل فرد يعرف دوره ومسئولياته جيدا ،ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية امام كانو سبورت اليوم .

وقال قنديل إن ستاد مالابو الذي يستضيف مباراة اليوم مجهز بالنجيل الطبيعي ويعد من الملاعب الجيدة مقارنة بوضع الملاعب في العديد من الدول الإفريقية بالإضافة إلى ان التدريبات التي خاضها فريق الاهلي علي الملعب ساهمت في تعود اللاعبين عليه.

الأهلي يتحرك لملعب المباراة في الرابعة عصرًا

تتحرك بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الرابعة عصر اليوم من مقر إقامتها في غينيا الاستوائية إلى ملعب مالابو الذى يحتضن مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا

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وتقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو الذي يبعد عن فندق اقامة البعثة حوالي 15 دقيقة.

أما لاعبو الأهلي الذين لم تشملهم قائمة المباراة فمن المقرر ان يؤدوا مرانا خاصا في الساعة 12 ظهرا على احد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس في غينيا الاستوائية ، أكد قنديل انها جيدة كما أن تساقط الأمطار يساهم بشكل كبير في تقليل حدة الرطوبة وتخفيف درجات الحرارة .

الأهلي يغادر غينيا في الحادية عشر صباح اليوم

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غينيا الأستوائية في الحادية عشرة ظهر غد الأحد.

ويتخلل رحلة العودة إلى القاهرة التوقف مرتين ترانزيت الاولى في الكاميرون لمدة ساعة والثانية في العاصمة الاثيوبية اديس أبابا لمدة ساعتين.

ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة "بسلامة الله" في الساعات الأولى من فجر الاثنين بعد رحلة تزيد على ١٢ ساعة.