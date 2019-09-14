رياضة | ألتراس باريس سان جيرمان يهاجم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألتراس باريس سان جيرمان يهاجم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مواجهة عنيفة مع الألتراس حال مشاركته في مباراة ستراسبورج اليوم في الدوري الفرنسي.

أصدرت رابطة ألتراس سان جيرمان بيانا شديد اللهجة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تقول فيه: "كرويا، نيمار يعد من أفضل المواهب بين أبناء جيله، لكنها ليست النقطة الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي، بل نستنكر عدم احترام نادينا عدة مرات، وإهانته في أحيان أخرى".

وأضاف بيان ألتراس: "ندعو جميع الفئات من جماهير النادي، التي شعرت بالإحباط في لحظة ما، أن تعبر عن رد فعلها، وتؤكد أن اللاعب لم يعد من حقه أن يخطئ مجددا، وأن طريق التضحية والعفو عنه سيكون طويلا.. طويلا للغاية.. بالتأكيد سنعاقب الفريق ليوم واحد".

وكان توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان قد أعلن أن نيمار سيشارك في مباراة ستراسبورج بعد تعثر انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

لا لتجميد نيمار

وقرر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، إنهاء تجميد مشاركة نيمار نجم الفريق في المباريات تمهيدًا لمشاركته ضد ستراسبورج اليوم السبت في بطولة الدوري الفرنسي.

وقال توخيل: "بالتأكيد كل شيء بات واضحا.. الفريق يضم حاليا مواهب عديدة وتعززت صفوفنا بتواجد نيمار فلا يوجد ما يشغل بالنا أو تفكير نيمار.. حان الوقت أن يركز مع سان جيرمان فقط".

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وأضاف توخيل: "يغيب عنا مبابي وكافاني للإصابة، لذلك نحن بحاجة لنيمار.. تحدثت معه أكثر من مرة خلال الساعات الأخيرة، لتحفيزه على تقديم أداء قوي ونسيان ما حدث في سوق الانتقالات بشأن تعثر انتقاله إلى برشلونة وأثق أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة باريس سان جيرمان".

برشلونة وريال مدريد يتجهان للابتعاد عن نيمار

اشتعلت حرب جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة مبكرًا بعد انتهاء الصراع على ضم نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" برشلونة يخطط لضم مبابي الذي لا يثير المشكلات وصاحب المعدلات التهديفية الرائعة وبطل العالم مع منتخب فرنسا في العام الماضي وهو نفس هدف ريال مدريد الذي وضعه كهدف أول في الميركاتو الشتوي

وأوضح الصحيفة أن برشلونة يرى أن كيليان مبابي لاعب أكثر شبابًا من نيمار، حيث يصغره بسبعة أعوام، ويمتلك مزيدًا من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح، كما أنه يتعرض لإصابات أقل، كما أنه لن يخلق مشكلات بين الإدارة والجماهير، كما فعل البرازيلي.

ولم تخف الصحيفة مشقة المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان الذي يرفض دوما الاستغناء عن نجومه خاصة مع برشلونة، بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين منذ سداسية الفريق الكتالوني في ثمن نهائي موسم 2016-2017 وخطف إدارة باريس لنيمار عبر اللجوء للشرط الجزائي ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو.