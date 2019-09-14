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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل العالم حسب منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، في صورة مع 10 رجال وأطلق عليها “العائلة”.
حبيب نورمحمدوف نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تجمعه مع 10 رجال وأرفقها بعبارة “العائلة”؛ إلا أنها لاقت تعليقات كثيرة متباينة.
التعليقات على الصورة جاءت بسبب ظهور الرجال فقط في صورة “العائلة”، حيث سأل العديد من المتابعين: هل نساؤكم وأولادكم ليسوا من العائلة؟ ورأى البعض فيها قلة احترام للنساء، وقال آخرون هل تخجل من إظهار زوجتك وأولادك؟.
متابعون آخرون أبدوا إعجابهم بالصورة، كما أرجعوا سبب عدم وجود النساء في صورة العائلة إلى العادات والتقاليد المحافظة في جمهورية داغستان الروسية ذات الأغلبية المسلمة.
حبيب احتفظ بلقبه العالمي، بعد انتصاره الأخير على متحديه الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، السبت الماضي في الإمارات، ضمن دورة (UFC 242).
نورمحمدوف أجبر خصمه الأمريكي على الاستسلام في منتصف الجولة الثالثة من النزال الذي جمعهما ضمن دورة (UFC 242) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
المصارع صاحب الـ 30 عاما، بذلك يكون قد حقق انتصاره الـ28، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.. بينما مني بوارييه صاحب الـ 30 عاما بست هزائم، حتى الآن، مقابل 25 انتصارا، في مسيرته الاحترافية.
كانت هذه تفاصيل خبر حبيب نور محمدوف ينشر صورة الـ 10 رجال.. ومتابعون: أين النساء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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