مورينيو يتنبأ لكريستيانو رونالدو بواقعة في عمر الـ 50

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن النجم البرتغال كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، يعد حاليًا ظاهرة فريدة في كرة القدم.

مورينيو الملقب بـ”سبيشيال وان” قال في تصريحات نقلها موقع “يورو سبورت”: ما يُحققه رونالدو حاليًا لا يفاجئني أنا شخصيًا، كريستيانو ظاهرة حقيقية في عالم كرة القدم، إنه نموذج للنجاح والتطور الدائم، إنه لاعب مُذهل ويملك إمكانيات رائعة للغاية.

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مدرب ريال مدريد السابق أَضاف، أعتقد عندما يصل رونالدو إلى عامه الخمسين، سيكون في المنزل وسيدعوه “الفيفا” لمباراة الأساطير، وسيخوض اللقاء وسيسجل أيضًا هدفًا، أنا متأكد من ذلك.

وعلى صعيد آخر، فإن اللاعب صاحب الـ34 عامًا هو ثالث لاعب يُسجل سوبر هاتريك بقميص منتخب البرتغال، وهي المرة الثانية له بعد عام 2016، حيث سبقه إلى هذا الرقم الأسطورة إيزيبيو عام 1966 والمهاجم السابق لبرازيل أوروبا، نونو غوميز، عام 2002.

يُذكر أن رونالدو نجح في تسجيل 8 هاتريك في مشاركاته الدولية مع منتخب البرتغال، ورفع رصيده التهديفي بقميص “برازيل أوروبا” إلى 93 هدفًا كأفضل هدَّاف أوروبا على صعيد المنتخبات عبر التاريخ.