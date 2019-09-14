جماهير باريس تستعد لنيمار دا سيلفا بمفاجأة الاستقبال العدائي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتواصل أحزان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاحم فريق باريس سان جيرمان، فبعد أيام قليلة من فشل صفقة انتقاله إلى فريقه السابق برشلونة، تستعد جماهير فريقه الحالي، لتجهيز مفاجأة غير سارة له.

وبحسب “روسيا اليوم” فقد ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن مسئولي باريس سان جيرمان، لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع جماهير فريقهم، لطي صفحة خلافاتها وغضبها من نيمار.

صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية ذكرت، أن مشجعي سان جيرمان، وتحديدا “أولتراس” النادي، يجهزون استقبالا عدائيا للنجم البرازيلي، الذي يتوقع أن يشارك للمرة الأولى هذا الموسم، في مباراة “البي إس جي” أمام ضيفه ستراسبورغ، لحساب الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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قناة “RMC” الرياضية، أوردت أن المشجعين سيصعدون ضد إدارة الفريق الباريسي، إذا أعاقت تصرفاتهم ضد نيمار، وقد يقاطعون مباراة ستراسبورغ، وأيضا مواجهة ريال مدريد المقررة الأربعاء المقبل، على ملعب “حديقة الأمراء”، في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نيمار كان قد دخل في خلافات مع جماهير باريس سان جيرمان منذ نهاية الموسم الماضي، وما زاد الطين بلة محاولاته العودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ورفضه الاستمرار في “البي إس جي”، إضافة إلى التصريحات المستفزة التي أدلى بها مؤخرا.

وقال اللاعب لمجلة Oh my goal”“: إن “الريمونتادا” التي حققها فريقه السابق برشلونة على ناديه الحالي عام 2017، هي اللحظة الأجمل في مسيرته.

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