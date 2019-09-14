شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينيو يغيب عن تشكيل ليفربول.. وصلاح وماني يقودان الهجوم أمام نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجمان محمد صلاح وساديو ماني هجوم نادي ليفربول في مباراته التي تنطلق في تمام الواحدة والنصف ظهرًا أمام نيوكاسل في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل الذي أعلنه المدير الفني الألماني يورجن كلوب كالآتي:

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الدفاع: أليكساندر-أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون

الوسط: فابينيو، فينالدوم، أوكسليد-تشامبرلين

الهجوم: ماني، صلاح، أوريجي